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В ЕС дали возможность для регистрации российской вакцины

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Фото: Абзал Калиев / РИА Новости

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) дало возможность для регистрации российской вакцины «Спутник V» на территории блока: завершилось научное консультирование по этому препарату. Об этом сообщил РИА Новости представитель регулятора.

«В качестве следующего шага компания может подготовить заявку на получение регистрационного удостоверения», — заявил он, имея в виду Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

В ЕМА пока ждут заявку на одобрение «Спутника V» для европейских рынков. По словам собеседника агентства, на этом этапе нельзя точно сказать, сколько времени займет согласование. Отмечается, что еще до подтверждения от ЕМА в Евросоюзе договорились о централизованной закупке российского препарата.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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