Интерес Германии к «Спутнику V» объяснили «катастрофой» с вакцинами в Европе

Публицист Константин Экнер объяснил интерес властей ФРГ к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» произошедшей в Европе «катастрофой» с распространением вакцин. Об этом говорится в его статье, опубликованной в журнале Spectator.

«Легко понять, почему Германия может соблазниться вакциной "Спутник V". Использованию препаратов от Pfizer/BioNTech и Moderna мешают задержки с поставками и политические просчеты», — пишет Экнер.

В статье отмечается, что если регуляторы в Европе утвердят российскую вакцину, она станет четвертым на европейском рынке препаратом от COVID-19 после Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna. При этом, утверждает публицист, к AstraZeneca европейские регуляторы относятся настороженно.

Кроме того, Экнер обращает внимание на то, что после публикации в медицинском журнале Lancet данных о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса, в Германии началась «бурная активность». В ФРГ позитивно восприняли возможность получения еще одной вакцины на фоне роста в стране недовольства медленными темпами вакцинации населения

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).