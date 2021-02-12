Онищенко объяснил создание в России трех вакцин от коронавируса

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью изданию «Собеседник» объяснил причину создания в России сразу трех вакцин от коронавируса.

По словам парламентария, создавая препараты, Россия показала всему миру, что отечественная иммунология «сохраняет свои лидерские позиции на планете». Также Онищенко указал на разнообразие российских вакцин — они представлены во всех трех существующих формах. «Генно-инженерная "Спутник V", синтетическая "векторовская" и третья — классическая, рутинная, ортодоксальная вакцина, с чего все начиналось», — перечислил он.

Депутат добавил, что недавно сам сделал прививку от коронавируса.

Ранее Геннадий Онищенко назвал условие для победы над пандемией коронавируса за две недели. По его словам, такой сценарий был бы возможен, если бы все граждане России придерживались мер по профилактике инфекции. При этом депутат признал, что скрупулезное соблюдение всеми россиянами противоэпидемических правил, скорее всего, — несбыточная мечта.

Вакцинация против коронавируса в России проводится двумя вакцинами против COVID-19. Первым регистрацию прошел двухкомпонентный препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. Он стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. Второй на рынок вышла вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Выход третий вакцины «КовиВак» в гражданский оборот ожидается в феврале.