Онищенко назвал условие для победы над коронавирусом за две недели

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал условие для победы над пандемией коронавируса за две недели. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Такой сценарий был бы возможен, если бы все граждане России придерживались мер по профилактике инфекции. «Если мы сейчас все наденем перчатки, наденем маски и будем соблюдать все, даже входя в рестораны, я вам гарантирую: через 14 дней все это закончится», — пообещал он.

При этом депутат признал, что скрупулезное соблюдение всеми россиянами противоэпидемических правил, скорее всего, — несбыточная мечта. Онищенко добавил, что ослабление ограничений в связи с пандемией COVID-19 не означает, что все опасности остались позади.

По его словам, остановить эпидемический процесс способна и вакцинация, особенно если предпринять все усилия по иммунизации граждан — так появится мощная популяционная прослойка. «На сегодня в нашей стране переболело уже достаточно много людей, эти люди вносят свой вклад в популяционный иммунитет. Плюс еще люди, которые болеют, но не знают об этом — бессимптомно или с легким течением», — добавил Онищенко.

25 января парламентарий заявил, что в России уже можно снять все ограничения, а власти следует больше доверять людям. «Я бы сегодня открыл возможность и для работы предприятий общественного питания. (...) В том числе можно дать людям возможность посидеть в ресторане после 11 вечера. Соблюдая дистанцию, но нужно сделать», — сказал он.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в России появилась возможность аккуратно снимать ограничения. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. О спаде заболеваемости говорил и мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, власти начинают «открывать город для нормальной жизни».