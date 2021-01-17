Онищенко оценил идею включить пункт о вакцинации в трудовой договор

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в разговоре с «Вечерней Москвой» оценил идею включить пункт о вакцинации в трудовой договор.

По его словам, это нормальный трудовой процесс. «Мы всегда вакцинировали людей, которые работают с туберкулезом, например», — сказал Онищенко, добавив, что по поводу прививок более широкий простор дает договор страхования.

Он подчеркнул, что это нормальный цивилизованный процесс, который ничуть не противоречит принципу «информированное согласие на прививку», которое заложено в российском законодательстве. При этом в каждом случае все детали должны оговариваться. По мнению Онищенко, нет необходимости в тотальной вакцинации от COVID-19.

Как считает собеседник издания, лучше прививать только группы риска. «Это старшее поколение, молодые люди с эндокринными заболеваниями — диабетом и онкологией, группа риска по производственному фактору — врачи, учителя, торговля», — сказал он.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям и врач-иммунолог Владислав Жемчугов предложил включить вакцинацию в трудовой договор для тех, кто часто контактирует с большим количеством людей. По его словам, это особенно необходимо при постоянном контакте со множеством людей. Кто против и не хочет работать на таких условиях — пусть работает дворником, там безопасно, добавил он.