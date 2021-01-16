Российский врач предложил включить пункт о вакцинации в трудовой договор

Cпециалист по особо опасным инфекциям и врач-иммунолог Владислав Жемчугов предложил включить вакцинацию в трудовой договор для тех, кто часто контактирует с большим количеством людей. Такое мнение он высказал в беседе с «Говорит Москва» в субботу, 16 января.

«В контракт надо включать пункт о вакцинации. Если я, например, преподаватель вуза. И у меня общаются шесть групп студентов по 30 человек. Вот 180 человек контактируют. Кто против и не хочет работать на таких условиях — пусть работает дворником, там безопасно», — объяснил он.

Жемчугов также вспомнил о скончавшемся художественном руководителе юмористического журнала «Ералаш» Борисе Грачевском и выразил сожаление, что тот не стал вакцинироваться. Однако врач подчеркнул, что вакцинация происходит добровольно.

Ранее 16 января мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сделать бесплатную прививку от коронавируса с 19 января смогут еще две категории жителей столицы — индивидуальные предприниматели и самозанятые. По его словам, работники ИП также могут вакцинироваться. Соответствующие пункты на базе поликлиник работают ежедневно, без выходных.