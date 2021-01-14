Умер Борис Грачевский

Умер художественный руководитель юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский. Об этом агентству ТАСС сообщила его супруга Екатерина Белоцерковская.

Он скончался на 72-м году жизни.

14 января его погрузили в медикаментозную кому и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (прибор для насыщения крови кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности). Тогда причиной ухудшения самочувствия Грачевского стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Коронавирус у Грачевского обнаружили в конце декабря. Сначала он лечил болезнь дома, однако затем его положили в реанимацию.

Борис Грачевский являлся худруком «Ералаша» с 2002 года. Он также известен по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или тантрическая симфония». Выступал как автор проекта «Социальная реклама». Известно, что Грачевский боролся с раком кожи. Об этом он рассказал в передаче «Судьба человека» в 2018 году. 18 марта режиссеру исполнился 71 год.