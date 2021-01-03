Заразившийся коронавирусом худрук «Ералаша» рассказал о своем самочувствии

Советский и российский кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский, ранее заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии. Об этом сообщает ТАСС.

Худрук «Ералаша» заявил об улучшении состояния здоровья после госпитализации. «Начинаю здороветь», — сказал Грачевский.

О болезни худрук «Ералаша» рассказал еще 21 декабря. Тогда он заявил, что находится дома с «проклятым ковидом», но чувствует себя хорошо. Однако 31 декабря стало известно, что Грачевского перевели в реанимацию столичной больницы №52.

Грачевский — художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» с 2002 года. Он также известен по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Выступал автором проекта «Социальная реклама». В 2018 году в передаче «Судьба человека» Грачевский рассказал, что борется с раком кожи. 18 марта режиссеру исполнился 71 год.