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Худрук «Ералаша» заболел «проклятым» коронавирусом

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Борис Грачевский
Борис Грачевский
Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Советский и российский кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский сообщил, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом он рассказал каналу РЕН ТВ.

«С этим проклятым ковидом сижу», — ответил режиссер на вопрос о том, действительно ли он заболел коронавирусом. Он подчеркнул, что находится дома и чувствует себя нормально.

Борис Грачевский — режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала «Ералаш» с 2002 года. Известен также по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или тантрическая симфония». Выступал как автор проекта «Социальная реклама». 18 марта Грачевскому исполнился 71 год.

Ранее сообщалось, что российский актер театра и кино Сергей Маковецкий заразился коронавирусной инфекцией, после чего он матом прокомментировал эту новость.

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