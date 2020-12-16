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Сергей Маковецкий выругался матом в ответ на новости о заражении коронавирусом

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Фото: @sergey_makovetskiy_official

Российский актер театра и кино Сергей Маковецкий матом прокомментировал новости о заражении коронавирусной инфекцией. Он сделал заявление в беседе с корреспондентом Пятого канала.

«Не верьте ***** [блин] этим коллегам! Пошлите всех к ***** [чертям]! Просто пошлите всех коллег к ***** [чертям] и все», — сообщил актер.

Раннее в СМИ передавали о наличии положительного теста на коронавирус у 62-летнего артиста. В беседе с корреспондентом РИА Новости это подтверждал директор Театра имени Вахтангова, где служит Маковецкий, Кирилл Крок. Супруга актера Елена Маковецкая также сообщила журналистам «Комсомольской правды», что состояние мужа хорошее, температуры и других симптомов болезни у него нет.

Сергей Маковецкий родился в 1958 году в Киеве. В 1980 закончил высшее театральное училище имени Щукина. С того же года является актером Театра имени Вахтангова. В начале девяностых годов известность на театральной сцене ему принесли роли в спектаклях Романа Виктюка — «М. Батттерфляй» и «Рогатка». Также на счету исполнителя множество появлений в кинокартинах. Прежде всего он известен широкой публике по ролям в фильмах Алексея Балабанова «Про уродов и людей», «Брат-2», «Жмурки».

15 декабря сообщали о госпитализации актера Сергея Шакурова с пневмонией, вызванной коронавирусом. Вскоре после выхода новости супруга артиста опровергла сообщения о госпитализации.

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