Жена Оззи Осборна попала в больницу с коронавирусом

Жена музыканта Оззи Осборна Шэрон попала в больницу с коронавирусом. Телеведущая, писательница и продюсер сообщила об этом в своем Twitter-аккаунте.

Знаменитость пояснила, что ее госпитализировали после положительного теста на COVID-19. В настоящее время Осборн уже покинула клинику и идет на поправку. Она находится вдали от своего мужа, у которого, по ее словам, тест оказался отрицательным.

«Пожалуйста, берегите себя и будьте здоровы», — написала Шэрон Осборн. Она добавила, что работа над шоу The Talk с ее участием временно приостановлена.

В январе ведущая рассказала, что Оззи Осборн страдает одной из форм болезни Паркинсона. Она отметила, что недуг мужа «никак не является смертным приговором». «Но нервы в теле все равно затронуты. У тебя могут быть спокойные дни, а потом все становится очень плохо», — объяснила она.

Осенью папарацци засняли 71-летнего рокера в Лос-Анджелесе во время поездки на автомобиле вместе с супругой. На снимках основатель Black Sabbath запечатлен с седыми и зачесанными в хвост волосами, а также с уставшим и болезненным лицом. До этого он несколько месяцев не появлялся на публике.