Страдающий болезнью Паркинсона Оззи Осборн изменился до неузнаваемости

Страдающий болезнью Паркинсона британский рок-музыкант Оззи Осборн изменился до неузнаваемости. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Папарацци засняли 71-летнего рокера в Лос-Анджелесе во время поездки на автомобиле с женой Шэрон. На снимках основатель Black Sabbath запечатлен с седыми и зачесанными в хвост волосами, а также с уставшим и болезненным лицом. Уточняется, что Осборн несколько месяцев не появлялся на публике.

I refuse to believe this is ozzy osbourne pic.twitter.com/rZcuTH6evK — clare jawn (@clarejawn) August 30, 2020

В январе стало известно, что музыкант страдает одной из форм болезни Паркинсона. Супруга музыканта Шэрон Осборн отметила, что недуг мужа «никак не является смертным приговором». «Но нервы в теле все равно затронуты. У тебя могут быть спокойные дни, а потом все становится очень плохо», — объяснила она.

Позднее рокер пожаловался на постоянные невыносимые боли. Музыкант рассказал, что в начале 2019 года он пошел в туалет и упал, что усугубило его старую травму шеи. Он пояснил, что принимает большое количество болеутоляющих, хотя не отказался бы от опиатов.



