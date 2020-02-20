Британский рок-музыкант Оззи Осборн пожаловался на постоянные невыносимые боли. Об этом сообщает The Sun.

Музыкант рассказал, что в начале прошлого года он пошел в туалет и упал, что усугубило его старую травму шеи. «Помню так, будто это произошло вчера. Я лежал там тихо и спокойно и думал: "Ну все, Оззи, тебе конец"», — поделился рокер.

Он пояснил, что принимает большое количество болеутоляющих, хотя не отказался бы от опиатов. «Все мои лекарства хранятся у медсестры, поэтому я не принимаю ничего, кроме того, что они мне дают», — добавил Осборн.

«Сначала у меня была инфекция в руке, которая выбила меня из колеи, потом я заболел воспалением легких, потом упал, потом мне сделали операцию, и вот где я теперь. Это сводит меня с ума», — признался артист. По его словам, если бы ему разрешили выбрать между болезнью Паркинсона и травмой шеи, он бы выбрал первый вариант.

В январе Осборн заявил, что страдает одной из форм болезни Паркинсона. Супруга музыканта Шэрон Осборн отметила, что недуг мужа «никак не является смертным приговором».

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