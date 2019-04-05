Оззи Осборн отменил мировое турне из-за травмы

Британский рок-музыкант Оззи Осборн отменил мировое турне, запланированное на 2019 год, из-за травмы и перенес все концерты на следующий год. Об этом сообщает The Independent.

Осборн упал у себя в доме в Лос-Анджелесе. В настоящее время он проходит курс восстановления после недавнего приступа пневмонии, из-за которой уже отложил несколько выступлений. «Я не могу поверить, что мне придется переносить еще несколько концертов», — посетовал певец.

«Не передать словами, насколько я разочарован, зол и подавлен из-за того, что не смогу поехать в тур прямо сейчас», — признался исполнитель и поблагодарил семью, группу, друзей и фанатов за поддержку. «Я знаю, мне становится лучше и лучше с каждым днем... Я полностью поправлюсь. Я закончу тур... Я вернусь!» — заключил Осборн.

Семидесятилетний певец будет проходить реабилитацию в Лос-Анджелесе. Поклонники, уже купившие билеты, смогут пройти по ним на концерты в 2020 году.

В марте стало известно о кончине гитариста Берни Торме, работавшего с Осборном. Музыкант умер за день до своего 67-летия.

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