Раскрыта державшаяся в тайне болезнь Оззи Осборна

Британский рок-музыкант Оззи Осборн страдает одной из форм болезни Паркинсона. Об этом артист признался в интервью передаче Good Morning America, отрывок беседы появился в Twitter.

Супруга музыканта Шэрон Осборн отметила, что недуг мужа «никак не является смертным приговором». «Но нервы в теле все равно затронуты. У тебя могут быть спокойные дни, а потом все становится очень плохо», — объяснила она.

По словам 71-летнего Осборна, он испытывал чувство вины за то, что держал в тайне свою болезнь. «Скрывать что-либо очень тяжело, ты никогда не чувствуешь себя хорошо. Ты чувствуешь себя виноватым. У меня плохо с секретами. И это внутри себя носить уже не могу, у меня просто закончились оправдания», — сказал артист.

Осборн добавил, что год назад находился в ужасном состоянии. Он перенес операцию и принимает множество различных медикаментов.

В апреле 2019-го Оззи Осборн отменил мировое турне, запланированное на 2019 год, из-за травмы и перенес все концерты на следующий год. Тогда сообщалось, что артист якобы упал у себя в доме в Лос-Анджелесе.

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