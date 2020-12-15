Актера Сергея Шакурова госпитализировали с пневмонией

Советского и российского актера, народного артиста РСФСР Сергея Шакурова госпитализировали с пневмонией в больницу. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

У 78-летнего актера был обнаружен коронавирус еще в октябре. Тогда у него развилась пневмония, ему пришлось ложиться в больницу. В конце октября Шакурова отправили долечиваться на домашний карантин.

Сообщается, что самочувствие исполнителя резко ухудшилось, его снова госпитализировали. Медики пытаются стабилизировать состояние народного артиста.

Вскоре после выхода материала супруга Сергея Шакурова опровергла в беседе с журналистами РИА Новости сообщения о госпитализации актера. Она также добавила, что артист сейчас находится на съемках.

Сергей Шакуров известен по роли командира эскадрона Андрея Забелина в фильме Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Он также сыграл Генерального секретаря СССР Леонида Ильича Брежнева в биографическом сериале Сергея Снежкина «Брежнев».

В ноябре с двухсторонней пневмонией госпитализировали Елену Ксенофонтову, актрису из сериала «Кухня». Она жаловалась на боль в груди, костях и мышцах. В том же месяце в больницу с пневмонией попал Александр Ширвиндт с супругой.