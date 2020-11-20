Актрису из сериала «Кухня» госпитализировали с пневмонией

Актрису из сериала «Кухня» Елену Ксенофонтову госпитализировали с двухсторонней пневмонией. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Артистка заразилась COVID-19 две недели назад. Ксенофонтова отметила, что лечилась дома.

Актриса жаловалась на боль в груди, костях и мышцах. После ухудшения состояния здоровья она обратилась к врачам.

Ксенофонтова была госпитализирована в тяжелом состоянии. Медики обнаружили у нее поражение 30 процентов легких.

16 ноября стало известно о том, что коронавирусом заразилась заслуженная артистка России Диана Гурцкая. Информацию о заболевании подтвердил представитель певицы.