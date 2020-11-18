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У Харви Вайнштейна снова заподозрили коронавирус

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Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн
Фото: Globallookpress.com

У голливудского продюсера Харви Вайнштейна снова заподозрили коронавирус. Об этом сообщает TMZ.

Уточняется, что голливудского магната изолировали, так как его температура поднялась до 38 градусов. Врачи уверены, что у него COVID-19, однако результаты теста еще неизвестны. Если результат будет положительным, кинематографиста переведут в тюремную больницу.

Источники в правоохранительных органах утверждают, что у Вайнштейна имеется множество проблем со здоровьем, что осложняет его текущую болезнь. Продюсер страдает от заболеваний сердца, высокого давления и болей в позвоночнике.

Весной источники издания Daily Mail уже сообщали о коронавирусной инфекции у бывшего магната. Тогда утверждалось, что он был помещен в изоляцию в исправительном учреждении Wende в штате Нью-Йорк.

11 марта продюсера приговорили к 23 годам лишения свободы. В феврале жюри присяжных признало его виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени. Тогда Вайнштейн отказался признавать свою вину. По его словам, все происходило по взаимному согласию. Защита Вайнштейна намерена обжаловать приговор, апелляция будет подана в июле.

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