Голливудского продюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании женщины во время президентских дебатов в США, которые состоялись в 2000 году. Об этом сообщает Page Six.

Женщина, которая предпочитает скрывать свое имя, рассказала, что впервые встретила магната на Каннском фестивале в 1984 году — их познакомил ее возлюбленный. На тот момент предполагаемой жертве было 19 лет.

Жительница Пенсильвании утверждает, что поначалу продюсер вел себя прилично, так как она состояла в отношениях. Во время очередной встречи в 1992 году он узнал, что она все еще не замужем, и пригласил ее к себе в номер, где внезапно продемонстрировал свои гениталии. Женщина попросила его одеться, после чего они оба покинули комнату.

Два года спустя они снова увиделись в гостиничном номере, чтобы обсудить рабочие вопросы. По словам предполагаемой жертвы, кинематографист вновь разделся и начал тереться об нее, из-за чего она убежала из комнаты.

Истица утверждает, что после этого инцидента ей удалось наладить отношения с Вайнштейном. В 2000 году он пригласил ее к себе домой, чтобы вместе посмотреть президентские дебаты. Они выпивали и ели суши, а когда женщина захотела пойти в ванную комнату, продюсер перегородил дорогу, заставил ее лечь на кровать и изнасиловал. С тех пор жительница Техаса не виделась с магнатом.

11 марта Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы. В феврале жюри присяжных признало его виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени.