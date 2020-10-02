Харви Вайнштейна обвинили еще в шести изнасилованиях

Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлено обвинение еще в шести случаях сексуального насилия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление окружного прокурора Лос-Анджелеса Джеки Лейси.

Уточняется, что речь идет о двух жертвах и связанных с ними инцидентах, произошедших более десяти лет назад. Представители Вайнштейна никак не прокомментировали новые обвинения.

Ранее стало известно, что Харви Вайнштейн решил выплатить своим жертвам и кредиторам 44 миллиона долларов. Продюсер готов предложить потерпевшим женщинам 30 миллионов долларов, в то время как оставшиеся 14 миллионов в качестве судебных издержек будут направлены его партнерам и подчиненным.

Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы по обвинению в многочисленных изнасилованиях и склонении к сексу. По данным следствия, он делал это на протяжении 30 лет. Продюсер свою вину не признал и назвал происходящее заговором, подстроенным его братом Роббом, чтобы получить полный контроль над компанией The Weinstein Company.