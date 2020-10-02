Культура
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В СК отвергли связь самоубийства журналистки у стен здания МВД с обысками у нее
Женщина лишилась выигрыша в лотерею из-за потерянного почтой письма
На Камчатке обнаружили еще несколько пляжей с мертвыми животными и нефтью
Украина заявила о намерении присоединиться к санкциям ЕС против Белоруссии
В Белом доме рассказали о способности России и США взаимодействовать
Появились подробности о состоянии Трампа
Раскрыт механизм отправки наемников из Сирии в Нагорный Карабах
Российская порнозвезда раскрыла подробности группового изнасилования на яхте
Новости партнеров

Харви Вайнштейна обвинили еще в шести изнасилованиях

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Brendan McDermid / Reuters

Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлено обвинение еще в шести случаях сексуального насилия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление окружного прокурора Лос-Анджелеса Джеки Лейси.

Уточняется, что речь идет о двух жертвах и связанных с ними инцидентах, произошедших более десяти лет назад. Представители Вайнштейна никак не прокомментировали новые обвинения.

Ранее стало известно, что Харви Вайнштейн решил выплатить своим жертвам и кредиторам 44 миллиона долларов. Продюсер готов предложить потерпевшим женщинам 30 миллионов долларов, в то время как оставшиеся 14 миллионов в качестве судебных издержек будут направлены его партнерам и подчиненным.

Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы по обвинению в многочисленных изнасилованиях и склонении к сексу. По данным следствия, он делал это на протяжении 30 лет. Продюсер свою вину не признал и назвал происходящее заговором, подстроенным его братом Роббом, чтобы получить полный контроль над компанией The Weinstein Company.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российская порнозвезда раскрыла подробности группового изнасилования на яхте
Шведская футболистка обвинила в изнасиловании игрока АПЛ
В парламенте Франции появился черный список озабоченных депутатов-мужчин
Другие материалы рубрики
Культура00:04Сегодня

Паранормальное давление

Ходячие мертвецы, монстры и малыш Йода: главные сериалы октября
20:11Сегодня

Умер лауреат премии «Шансон года» Александр Кальянов

19:54Сегодня

Создатели фестиваля «Территория» покинули дирекцию в полном составе

18:48Сегодня

Борис Моисеев оказался прикован к постели

Культура11:4529 сентября

Гусарская бравада

Бородино, машина времени и Гарик Харламов в новом сериале на ТНТ
18:04Сегодня

Подписчики высмеяли располневшего рэпера Гуфа

17:28Сегодня

Родные рассказали о проблемах в жизни дочери Владимира Конкина

16:20Сегодня

Названа самая высокооплачиваемая актриса мира

Культура00:0128 сентября

«Без власти всегда поднимается криминал»

Создатель первой российской хипхоперы о мире без полиции, боевиках и возвращении на сцену
15:00Сегодня

Фестиваль «Послание к человеку» объявил конкурсную программу

14:12Сегодня

Джигана обвинили в осквернении святилища на Кавказе

14:09Сегодня

Эммануил Виторган пожаловался на размер своей пенсии

Россия
Названы сроки создания алиментного фонда в России
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
Главное о новых зарплатах, призыве и пенсиях
На камчатский пляж выбросило тысячи морских животных
Юрий Дмитриев в 1998 году«За этим приговором стоит месть»
Срок историку Дмитриеву увеличили до 13 лет. Он открыл страшную тайну СССР и был обвинен в педофилии
Груженая тюками на крыше легковушка Магомеда из Москвы попала на видео
«Мы решили, что будем бороться до конца»
Даша стремительно теряет зрение и речь, ее спасет дорогое лекарство. Нужна ваша помощь
В Москве стало больше пожилых пациентов с коронавирусом в реанимациях
Все материалы
Мир
В сообщении Трампа заметили тайное послание
Стал известен результат теста Байдена на коронавирус
Старый бодрый Трамп
Протесты, кризис и коронавирус. Как самый неудачливый президент в истории США может выиграть выборы?
Россия присоединилась к ответным санкциям Белоруссии против стран Запада
Нехорошие районы
Власти Сирии и Турции готовы уничтожить старые кварталы. Почему они так боятся их жителей?
Байден избрал тактику Трампа
Ёсихидэ Суга«Отношения с Японией будут только хуже»
Новый премьер Японии — мастер политических интриг. Как он собирается забрать Курилы у России?
Все материалы
Бывший СССР
В Раде пообещали оказать военную поддержку Азербайджану в конфликте с Арменией
«Надень форму, сынок, и иди»
Снаряды во дворах, сгоревшие машины и раненые дети: война в Нагорном Карабахе глазами мирных жителей
Найдены доказательства переброски сирийских наемников в Нагорный Карабах
«Переговоры бессмысленны»
В войне за Карабах у Азербайджана появился мощный союзник — Турция. Чем ответят Армения и Россия?
Пашинян призвал остановить эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе
Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Третья Карабахская
Азербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек
Работу ПВО недалеко от Еревана сняли на видео
Все материалы
Экономика
Tesla установила рекорд
Азиатский рынок стал привлекательнее американского
На обочине
Конкурента Tesla обвинили в грандиозной лжи. Слава и миллиарды соперника Илона Маска тают на глазах
В регионах страны наградили призеров чемпионатов WorldSkills Russia 2020
Безработным на Гавайях раздадут деньги для походов по ресторанам
Дорога в жизнь
Как проходил чемпионат молодых профессионалов
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ показала задержание воров за кражу подаренной Путиным иконы
«Хочу испытать оружие на человеке»
Россиянин расстрелял двух девушек из любопытства. Это убийство он планировал 20 лет
Генерал СВР рассказал о сложностях поисков иностранной агентуры
ФСБ задержала воров за кражу подаренной Путиным иконы
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Тюремщики решили потратить три миллиарда рублей на борьбу с мошенниками на зонах
Chief of Staff David Elazar (1925-1976) reviews ranks of Israel Defense Force troops from an armoured personnel carrier as they line up with Patton and Centurion tanks in the Sinai Desert at the end of the country's biggest military exercises since the six-day war, Israel, 22nd March 1972. (Photo by Кто вы, мистер Беер?
Советский разведчик проник в руководство Израиля и добыл секреты НАТО. Мир так и не узнал его имени
Все материалы
Наука и техника
Бюджетный убийца
США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
«Не жалею пот и кровь»
 
Все материалы
Спорт
Затравленная за поездку на Бали конькобежка выложила оттуда фото в бикини
«Ему хочется крови? Мы ее пустим!»
Нурмагомедов и Гэтжи рассказали, что думают друг о друге и битве за чемпионский пояс
Нурмагомедов жестко ответил на вопрос об отце
«Теперь английский футбол представлен в России полностью»
Руководитель спортивных проектов Rambler Group и Okko Спорт об успехах, трудностях и планах
Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов порассуждал о страшных российских холодах
Никита Кучеров«Мы заставили плавиться лед»
За Кубок Стэнли бились семь хоккеистов из России. Чем запомнился «русский» финал?
Нурмагомедову пообещали грандиозного соперника для тридцатого поединка
Все материалы
Культура
Умер автор мультфильма «Фунтик»
Паранормальное давление
Ходячие мертвецы, монстры и малыш Йода: главные сериалы октября
Алексей Учитель прокомментировал слухи о романе с Кристиной Асмус
Между Михалковым и Кончаловским
Черный Берлин, пьяная Дания и блокадный Ленинград: главные премьеры Московского кинофестиваля
Фильм про Нагорный Карабах исключили из программы ММКФ
Гусарская бравада
Бородино, машина времени и Гарик Харламов в новом сериале на ТНТ
Мэрайя Кэри рассказала об избивавшем ее родственников отце
Все материалы
Интернет и СМИ
Врач перечислил ошибки в лечении простуды
Империя должна умереть
 
В СК отвергли связь самоубийства журналистки у стен здания МВД с обысками у нее
«Снимать вождей — тяжелый крест»
Умер легендарный фотограф Брежнева. Он объездил мир и показал жизнь лидеров СССР и России
Ведущая рассказала о травмирующих родах и последствиях автомобильной аварии
Игра для взрослых
 
Бывший муж блогерши облил ее бензином и поджег в прямом эфире
Все материалы
Ценности
13-летний школьник стал маникюрщиком ради спасения парализованного брата
Плотник бросил работу, начал торговать автозагаром, разбогател и прославился
«Если хотите сэкономить, готовьтесь к ужасным условиям»
Россияне до сих пор одеваются на рынках. Почему их не смущают наглые продавцы и некачественные вещи?
В России вор вынес из салона красоты аппарат для эпиляции и попал на видео
Дочь Трампа вышла в свет в дорогостоящей одежде и была обругана в сети
«Единственная красавица в семье Кардашьян» показала фото в нижнем белье
Сказочный миллиардер
Сын эмира Дубая скупает роскошные яхты, самолеты и верблюдов. И остается любимцем народа
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Подарок брата помог женщине раскрыть семейную тайну
Женщина похудела на 61 килограмм и подверглась травле в сети
Меган Маркл разочаровала принца Филиппа
Мишель Фурнире (в центре)Монстр из ниоткуда
Пропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
Внебрачная дочь бельгийского короля отсудила право на титул принцессы
Томас Маршалл, Дональд Макартур и Джеймс Дукат возле маяка на Эйлин-МорОстров проклятых
Смотрители маяка бесследно исчезли с безлюдного острова. Перед пропажей они оставили странные записи
Все материалы
Volkswagen готовится к продаже бренда Lamborghini
Кроссоверы BMW X и купе BMW M8 на гоночном треке
Что веселее — порхающий диван или летающий шкаф?
Представлен первый в мире водородный седан класса люкс
Забытые концепты: бразильское чудо FEI X3 Lavinia
Кем и с какой целью был создан межгалактический доставщик пиццы?
Автопилот Tesla оказался хуже, чем системы помощи у Mercedes-Benz, BMW и Audi
Черная зависть! Особые BMW для рынка Южной Африки
Рождены на Черном Континенте. Желанны во всем мире
Honda объявила об уходе из Формулы-1
Все материалы
Дом
Названа средняя стоимость элитной квартиры в Москве
Россияне скупили элитные дома на Рублевке
На российском рынке жилья заметили «пузырь»
Как теперь жить
Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи
Россиянин обманул владельца квартиры с помощью его брата-близнеца
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Шторм в российском регионе сдул забор и завалил машины кирпичами
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
В России анонсировали генеральную уборку
«Есть школы, где туалет во дворе»
Бесконечные отчеты, принудиловка и идеология: что нужно изменить в российском образовании?
Сотни сотрудников учреждений культуры Удмуртии повысят квалификацию
Без начала и конца
В России возрождают советскую мечту о скоростной железной дороге. Зачем она нужна?
В российском регионе выделили миллионы рублей на переобучение женщин с детьми
A midwife uses a hornlike wooden device to listen to a fetus' heartbeat. (Photo by Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images)«Люди вообще не решаются заводить детей»
Население России сокращается с каждым годом. Как стране преодолеть этот кризис?
В российском регионе появился цех по переработке молока
Все материалы