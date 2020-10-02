Российская порнозвезда раскрыла подробности группового изнасилования на яхте

Российская порноактриса Любовь Бушуева, известная как Лола Тейлор, сообщила о подробностях группового изнасилования на яхте, пришвартованной в порту Геленджика. Об этом она рассказала во «ВКонтакте».

Бушуева выложила протокол, возмутившись тем, что полиция не задержала изнасиловавших ее мужчин. Их отпустили вместе с адвокатом.

«Неважно, кто мы и род нашей деятельности, мы все-таки остаемся девушками, и насиловать и обращаться с нами, как будто мы самые конченные, не позволю», — написала она. Бушуева добавила, что ее подругу полночи избивали и насиловали.

«Насиловали втроем полночи, били. Подругу били так, что аж кровью блевала, потом в полиции держали, сутки не отпускали. Типа, что надо следователя дождаться, и все пройти», — описывает события Бушуева.

30 сентября сообщалось, что Бушуева написала заявление в полицию о побоях и групповом изнасиловании. По словам порноактрисы, они с подругой Эмили отдыхали на яхте в Геленджике, когда на них напали трое мужчин, избили и изнасиловали девушек. Бушуева подала заявление в полицию.

В 2014 году она уже подвергалась насилию. В соцсети порнозвезда познакомилась с двумя мужчинами, которые пригласили ее в гости, а когда она приехала — надели на нее наручники и изнасиловали. Тогда девушка спаслась, выпрыгнув из окна третьего этажа. В 2015 году нападавших приговорили к семи и восьми годам лишения свободы.

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