Российская порноактриса заявила о групповом изнасиловании в отпуске

Российская порноактриса Любовь Бушуева, известная как Лола Тейлор, написала заявление в полицию о побоях и групповом изнасиловании, которым подверглась в отпуске. Об этом в среду, 30 сентября, сообщает URA.RU.

По словам Бушуевой, все произошло во время отдыха в Геленджике. Она вместе с подругой Эмили находилась на яхте, когда на них напали трое мужчин. Они избили и изнасиловали девушек.

Пострадавшие прошли медосвидетельствование и сняли побои.

Как уточняет агентство, в 2014 году Бушуева уже подвергалась насилию. В соцсети она познакомилась с двумя мужчинами, которые пригласили ее в гости, а когда порноактриса приехала — надели на нее наручники и изнасиловали. Тогда девушка спаслась, выпрыгнув из окна третьего этажа. В 2015 году нападавших приговорили к семи и восьми годам лишения свободы.