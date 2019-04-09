Обманутая порноактриса похвалила российскую полицию

Российская порноактриса Любовь Бушуева, известная как Лола Тейлор, пожаловалась в полицию на интернет-мошенника. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщает агентство «Москва».

По данным источника агентства, накануне Бушуева позвонила в полицию и рассказала о мошеннике, пообещавшем за деньги разблокировать ее аккаунт в Instagram. С ее слов, аккаунт был заблокирован еще в феврале, после чего девушка завела новую страницу, на которую написал неизвестный, предложивший помочь ей вернуть старую за 25 тысяч рублей. Она согласилась и перевела деньги, после чего неизвестный пропал, не восстановив аккаунт.

По факту обращения Бушуевой проводится проверка, сотрудники полиции направили запросы в банк и мобильному оператору злоумышленника, чтобы установить его личность.

Сама актриса рассказала о своем визите в полицию на новой странице в Instagram, отметив, что в полиции ее «приняли тепло и душевно, не послали, а реально помогли».

«Надеюсь, этого чмошника посадят. Не позволю меня ********* (обманывать). Думаю, деньги мне через полицию вернут, но этого мало, я его посажу, потому что я не позволю обманывать честных людей. Надо заплатить кому нибудь — заплачу, надо отсосать кому-нибудь — заплачу. Но дело принципа, я эту ***** посажу», — заявила Бушуева.

В своем обращении к подписчикам девушка добавила, что намерена взыскать с обидчика моральный ущерб за мошенничество и оскорбления в ее адрес, а также попросила разослать контакты обманщика по всему Instagram, чтобы от его действий не пострадали другие.

Любовь Бушуева работала в отечественной и зарубежной порноиндустрии, в том числе снималась у известного французского порнорежиссера Пьера Вудмана. После этого она занималась живописью, нанося краски на холст разными частями тела.

lolataylor2 / Instagram

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