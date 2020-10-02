Российская порноактриса поехала в клуб после группового изнасилования в отпуске

Российская порноактриса Любовь Бушуева, известная как Лола Тейлор, после того, как написала заявление о групповом изнасиловании, отправилась в рестораны и ночные клубы Новороссийска. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает РЕН ТВ.

По словам порноактрисы, после изнасилования у нее из-за нервов началось расстройство желудка, но это не причина отказываться от клубов и ресторанов. «А что, мы должны засесть дома и ничего не делать? Мы приехали на отдых», — объяснила девушка.

На видео, снятом в одном из ресторанов, Бушуева пожаловалась, что, увидев, как она проводит время, сотрудники правоохранительных органов над ней посмеялись, спрашивая: «Тебе мало что ли?».

30 сентября сообщалось, что Бушуева написала заявление в полицию о побоях и групповом изнасиловании. По словам порноактрисы, они с подругой Эмили отдыхали на яхте в Геленджике, когда на них напали трое мужчин, избили и изнасиловали девушек.

Уточнялось, что в 2014 году Бушуева уже подвергалась насилию. В соцсети она познакомилась с двумя мужчинами, которые пригласили ее в гости, а когда порноактриса приехала — надели на нее наручники и изнасиловали. Тогда девушка спаслась, выпрыгнув из окна третьего этажа. В 2015 году нападавших приговорили к семи и восьми годам лишения свободы.