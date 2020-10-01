Заявившая об изнасиловании российская порноактриса показала обидчиков

Российская порноактриса Любовь Бушуева, известная как Лола Тейлор, показала мужчин, которых обвинила в изнасиловании ее и подруги. Видео она опубликовала на своей странице во «ВКонтакте».

На кадрах девушка, предположительно, находится в коридоре отделения полиции и направляет камеру телефона на двух человек разного возраста, которые прячут лица и отворачиваются. «Не нравится, что тебя снимают?», — говорит она.

Затем актриса отметила, что в ролике показаны не все участники насилия, в кадре не хватает еще двух людей.

30 сентября стало известно, что Бушуева написала заявление о побоях и изнасиловании во время отпуска в Геленджике. Девушка рассказала, что происшествие случилось на яхте, где она была с подругой. По ее словам, на них напали несколько мужчин. Позже женщины обратились к медикам и сняли побои.