Коммунисты осудили изнасилованную российскую порноактрису и захотели посадить ее

Члены партии «Коммунисты России» потребовали от полиции не заводить дело по факту изнасилования российской порноактрисы Лолы Тейлор (Любови Бушуевой) и захотели посадить ее в тюрьму. Об этом заявил исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович, пишет URA.RU.

По его словам, для государства будет «просто позорно и унизительно», если полицейские примут заявление пострадавшей. «Какую профессию выбрала — такую и терпи. В советское время таких Лолочек высылали на 101-й километр, распространение порнографии преследовалось по закону», — сказал Малинкович.

Он считает, что девушка сама должна сидеть в тюрьме за съемки в порно. Коммунист предложил сотрудникам МВД возбудить против нее уголовное дело и «справедливо наказать» сроком до пяти лет.

Ранее Любовь Бушуева написала заявление о побоях и групповом изнасиловании, которым подверглась во время отпуска в Геленджике. Происшествие случилось на яхте, где она находилась с подругой. Трое мужчин напали на них и изнасиловали. Пострадавшие обратились к врачам и сняли побои.

В 2014 году Бушуева уже подвергалась насилию. Тогда она познакомилась в соцсетях с двумя мужчинами и приехала к ним гости. Они надели на нее наручники и изнасиловали. Девушка спаслась, выпрыгнув из окна третьего этажа. Нападавших осудили на семь и восемь лет заключения.