Александра Ширвиндта и его супругу госпитализировали с пневмонией

Советского и российского актера, художественного руководителя Московского академического театра Сатиры Александра Ширвиндта вместе с супругой Натальей Белоусовой госпитализировали с пневмонией в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Врачи оценили их состояние как тяжелое. По прогнозам медиков, супруги проведут в больнице несколько дней.

По данным Telegram-канала Mash, состояние здоровья Александра Ширвиндта и Натальи Белоусовой ухудшилось 23 ноября. Приехавшая на вызов бригада скорой помощи обнаружила вирусную пневмонию и отвезла их в больницу.

В ноябре с двухсторонней пневмонией госпитализировали Елену Ксенофонтову, актрису из сериала «Кухня». Она жаловалась на боль в груди, костях и мышцах.