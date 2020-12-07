Актер Игорь Угольников попал в больницу с коронавирусом

Российский актер, продюсер и глава студии «Военфильм» Игорь Угольников попал в больницу с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Игорь Станиславович в больнице с коронавирусом, чувствует себя нормально. Все хорошо», — рассказала пиар-директор студии Ольга Родионова.

Как передает StarHit, состояние 57-летнего артиста оценивается как среднетяжелое. Он начал жаловаться на плохое самочувствие еще две недели назад, когда начал кашлять и испытывать ломоту в теле. Кроме того, у Угольникова поднялась температура и пропало обоняние. Компьютерная томография показала, что у него двусторонняя пневмония.

Игорь Угольников известен по таким фильмам, как «Призрак», «Рассказы», «Салют-7», «Ширли-мырли», «Вечная жизнь Александра Христофорова». В качестве продюсера он работал над картинами «Брестская крепость», «Батальонъ», «Подольские курсанты» и «Казус Белли».