Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина попала в больницу со сломанной ногой

Народная артистка РСФСР, звезда комедии «Гусарская баллада» Лариса Голубкина попала в больницу из-за перелома ноги. Об этом актриса рассказала РИА Новости в понедельник, 7 декабря.

80-летняя артистка пояснила, что получила перелом в результате падения. Она не стала делиться подробностями произошедшего.

Помимо «Гусарской баллады» Эльдара Рязанова, Голубкина снялась в таких фильмах, как «Дайте жалобную книгу», «День счастья», «Трое в лодке, не считая собаки», «Сказка о царе Салтане» и «Трагедия века».

5 октября стало известно, что актер Леонид Мозговой, исполнивший роли фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и советского лидера Владимира Ленина в картинах Александра Сокурова, попал в больницу в Санкт-Петербурге.