Умер директор театра «На Басманной» Юрий Архипов. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

У Архипова был коронавирус. Он попал в больницу две недели назад после возвращения из Крыма, где отдыхал с супругой Жанной Тертерян, художественным руководителем театра «На Басманной».

Болезнь Архипова протекала в тяжелой форме. Все время в больнице он находился в реанимации.

Жанна Тертерян тоже была госпитализирована. 28 октября ее выписали, худрук театра выздоровела.

Юрий Архипов родился 27 марта 1959 года. Закончил высшую школу деятелей сценических искусств под руководством профессора Геннадия Дадамяна. С 1990 по 2001 годы был директором детского музыкального театра «Экспромт». С 2001 года руководил театром «На Басманной». В октябре 2013-го Юрию Архипову присвоили звание «Почетный работник культуры города Москвы».