Умер актер из сериалов «Лига джентльменов» и «Метод Крекера»

Умер британский актер Джонни Лиз из сериалов «Лига джентльменов» и «Метод Крекера». Об этом сообщает Daily Star.

Информацию о смерти актера подтвердила его дочь Холли. Она сообщила, что отец болел последние две недели.

За сутки до смерти у Лиза был положительный тест на коронавирус. Утром в день смерти актера доставили в больницу, он перенес сердечный приступ.

Звезде британских сериалов было 78 лет. «Он был классным парнем, его все любили. Он был очень сильным человеком», — рассказала его дочь.

Джонни Лиз родился 31 декабря 1941 года в городе Йорк, Великобритания. Дебютировал на британском телевидении в 1982 году в эпизодической роли в ситкоме «Открыто круглосуточно». Наиболее известен в роли Гарри Клейтона в сериале «Улица коронации», а также в образе Неда Гловера в сериале «Ферма Эммердейл». Снимался в таких фильмах и сериалах, как «Английский цирюльник», «Метод Крекера», «Лига джентльменов», «Жизнь на Марсе» и «Биение сердца».