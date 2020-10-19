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Умер бывший вокалист группы King Crimson

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Гордон Хаскелл
Гордон Хаскелл
Фото: Matt Morton / Shutterstock / Rex

Умер бывший вокалист британской рок-группы King Crimson Гордон Хаскелл. Информация об этом появилась на странице в Facebook, посвященной музыканту.

«С большой печалью мы сообщаем о кончине Гордона, великого музыканта и замечательного человека, по которому многие будут скучать», — говорится в публикации.

Причина смерти музыканта не уточняется. Ему было 74 года.

Хаскелл родился 27 апреля 1946 года в Борнмуте. Он присоединился к King Crimson в 1970 году и принял участие в третьем альбоме группы Lizard. Он также записал вокальную партия в композиции Cadence and Cascade, которая вошла в сборник In the Wake of Poseidon. После ухода из группы музыкант занялся сольной карьерой. Среди наиболее известных песен Хаскелла — How Wonderful You Are, All The Time In The World и Sunshine In The Night.

В марте стало известно о смерти еще одного бывшего участника King Crimson — барабанщика Билла Рифлина. 59-летний Рифлин скончался после борьбы с онкологическим заболеванием.

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