Умер барабанщик Uriah Heep и Оззи Оcборна

Умер британский барабанщик Ли Керслейк. Об этом сообщает The Rolling Stones.

73-летний музыкант скончался от рака простаты. Смерть Ли Керслейка также подтвердили его коллеги по Uriah Heep Кен Хенсли и Мик Бокс.

Керслейк стал участником Uriah Heep в конце 1971 года, впервые появившись на четвертом альбоме группы Demons and Wizards. После этого он принимал участие в записи еще восьми студийных пластинок Uriah Heep. После этого он перешел в команду к Оззи Осборну, с которым записал два альбома, включая Blizzard of Ozz (1980). Сейчас этот альбом занимает девятую строчку в сотне величайших хеви-метал-альбомов по версии The Rolling Stones.