Умер один из основателей группы Kool & the Gang

Умер один из основателей фанк-соул-группы Kool & the Gang Рональд «Халис» Белл. Об этом сообщил публицист музыканта Суджата Мерфи, передает New York Post.

Белл умер утром в среду, 9 сентября, в своем доме на Виргинских островах. Ему было 68 лет. По словам Мерфи, музыкант скончался «внезапно», причину смерти публицист не уточнил.

Рональд Белл родился 1 ноября 1951 года. Вместе с братом Робертом и друзьями в 1964 году организовал группу, позднее получившую название Kool & the Gang. Коллектив сочетал в своем звучании R&B, фанк и соул. В 2015 году группа получила звезду на Голливудской «Аллее славы». В 1978 году коллектив удостоился премии «Грэмми» за саундтрек к фильму Джона Бэдэма «Лихорадка субботнего вечера». Рональд спродюсировал наиболее популярные песни Kool & The Gang — композиции Celebration, Cherish, Summer Madness и Open Sesame, которые можно услышать в фильмах «Рокки» и «Малыш».