Умер оскароносный сценарист фильма «Пианист»

Британский драматург и лауреат премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий Рональд Харвуд скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на заявление семьи.

Как отмечают родственники, Харвуд умер во вторник, 8 сентября, в своем доме в графстве Сассекс, Великобритания. Причина смерти не уточняется.

В 2003 году Харвуд получил «Оскар» за фильм «Пианист» в номинации «Лучший адаптированный сценарий». В 2008 году он взял награду BAFTA за сценарий к фильму «Скафандр и бабочка». В 2010 году сценарист был удостоен рыцарского титула и стал сэром Рональдом Харвудом.

8 сентября стало известно, что умер актер Кевин Добсон, звезда сериалов «Коджак» и «Тихая пристань». Он страдал аутоиммунным дефицитом и скончался из-за «медицинских осложнений». Ему было 77 лет.

4 сентября сообщалось, что умер оператор фильмов «Приключения Шерлока Холмса» и «Окно в Париж» Анатолий Лапшов. Ему был 71 год.