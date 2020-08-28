Умер создатель Скуби-Ду

Сценарист и художник-мультипликатор Джо Клеменс Руби, один из создателей оригинального мультсериала про собаку Скуби-Ду, умер в Уэст-Лейк-Виллидж, штат Калифорния. Об этом сообщает Variety.

Руби было 87 лет. Отмечается, что он скончался от естественных причин.

Оригинальный мультсериал «Скуби-Ду, где ты!» был создан Руби совместно с писателем Кеном Спирсом. Он вышел в 1969 году. Автор позже признавался, что не надеялся на долгосрочный успех проекта, считая, что мультсериал будет выходить лишь на протяжении одного сезона.

Совместно со Спирсом Руби также создал такие мультсериалы, как «Чудо-пес Динамит» и «Ябберджау».

Внук скончавшегося Бенджамин Руби заявил, что его дед не переставал творить и писать до самой смерти.