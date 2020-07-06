Умер художник Сергей Заграевский

В ночь на 6 июля скончался художник и писатель Сергей Заграевский. Об этом в понедельник сообщает РЕН ТВ.

Заграевскому было 55 лет. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Сергей Заграевский окончил МАДИ и до того как прийти в искусство, занимался научной работой в области системного анализа и бизнесом. В 1999-м он полностью посвятил себя живописи и истории архитектуры.

Заграевский был создателем и главой Профессионального союза художников.

Он написал несколько книг по истории архитектуры, в жанре исторического романа, писал сказки для детей. Его роман «Архитектор его величества» в 2014-м вошел в лонг-листы премий «Русский букер» и «Национальный бестселлер».

Художник был также известен по частым появлениям на телевидении. Он был постоянным гостем различных ток-шоу.