Умер создатель льва Бонифация Сергей Алимов

Советский и российский художник-мультипликатор Сергей Алимов скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщается на сайте Театра кукол имени Образцова, в котором Алимов работал главным художником с 1999 года.

Причина смерти не уточняется. О дате и месте похорон будет объявлено позже. Отмечается, что Алимов умер 17 декабря.

Сергей Алимов работал художником-постановщиком таких мультфильмов Федора Хитрука, как «Топтыжка», «Каникулы Бонифация», «Человек в рамке», «Отелло-67» и «История одного преступления». Он выступил режиссером мультфильмов «Вятская лошадка» и «Жертва стандарта». В 1999-м Алимов получил звание народного художника России.