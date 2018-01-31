Умер создатель кота Леопольда

Режиссер-мультипликатор, заслуженный деятель искусств России Анатолий Резников умер на 78-м году жизни. В последние дни он находился в немецком городе Золингене. Об этом в среду, 31 января, сообщает «Российская газета».

Известность режиссеру принесли мультфильмы «Раз ковбой, два ковбой» и серия фильмов о приключениях кота Леопольда. За ее создание авторская группа в 1985 году была удостоена Государственной премии СССР.

В 1970 году Резников пришел на телевидение в качестве художника-мультипликатора. Он вошел в творческое объединение «Экран», где создавалась студия «Мульттелефильм». Первыми работами в качестве режиссера были «Соломенный бычок», «Жук — кривая горка», «Автомобиль с хвостиком», «Утренняя музыка».

Всего в фильмографии Резникова 43 работы. С 1993-го по 2015-й в его режиссерской деятельности был перерыв, совпавший с переменами в стране. Два года назад режиссер возобновил работу над мультипликационным сериалом «Новые приключения кота Леопольда», премьера которого состоялась в начале 2016 года.