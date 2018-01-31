Умер сражавшийся за независимость Израиля поэт и режиссер Хаим Гури

Израильский поэт и режиссер-документалист Хаим Гури скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post в среду, 31 января.

Министр культуры и спорта Израиля Мири Регев подтвердила информацию о смерти поэта, подчеркнув, что «ее сердце опечалено этой горькой новостью».

Гури родился в Тель-Авиве в 1923 году. После Второй мировой войны он занимался подготовкой уцелевших в Холокосте евреев к репатриации в Палестину. Гури также участвовал в арабо-израильской войне 1947-1949 годов.

Литератор опубликовал более 12 книг поэзии, десять новелл, а также сборники репортажей и очерков. Хаим Гури — лауреат Государственной премии Израиля в области поэзии, литературной премии имени Бялика и многих других наград. Среди его документальных картин — трилогия о Холокосте. Другая его лента о Второй мировой войне, «81-й удар», была номинирована на «Оскар».