Умер народный артист России Матаев

Народный артист России и Дагестана Иосиф Матаев скончался в возрасте 77 лет. Об этом в пятницу, 19 января, сообщает РИА Дагестан.

Художественный руководитель Государственного Академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» умер после продолжительной болезни.

«Смерть Иосифа Самуиловича Матаева — это невосполнимая потеря для культуры Дагестана. Иосиф Самуилович всю свою жизнь посвятил танцу. 10 лет он руководил нашим коллективом и внес неоценимый вклад в его развитие», — заявил директор ансамбля Джамбулат Магомедов.

Артиста похоронят в Израиле.

Матаев поставил такие танцы, как «Нежность», «Рутульский», «Весна». Он также выступил режиссером первого в Дагестане балета «Парту-Патима».