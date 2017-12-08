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Умер народный артист СССР Владимир Курбет

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Владимир Курбет
Владимир Курбет

В Молдавии скончался руководитель ансамбля народных танцев «Жок» Владимир Курбет. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщил в Facebook советник президента Молдавии по просвещению, культуре и исследованиям Корнелиу Попович.

«С глубоким прискорбием я узнал, что маэстро Владимир Курбет сегодня утром покинул этот мир. Мы выражаем искренние соболезнования семье и близким. Да упокоит его Господь и посадит одесную Себя», — написал политик.

Хореографу было 86 лет.

Курбет поставил со своим ансамблем танцевальные спектакли «Танец кузнецов» «Брыул», «Бэтута», «Молодецкая», «Гайдукская», «Мэрунцика». «Крэицеле», «Молдовеняска», «Цэрэняска», «Рэзэшяска», «Хора маре».

Владимир Курбет — народный артист СССР, кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени и ордена Дружбы народов.

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