Умер художник Валерий Айзенберг

Российский художник и писатель Валерий Айзенберг скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщает издание «Артгид».

По информации издания, Айзенберг умер 31 января в Тель-Авиве. О причине смерти художника не сообщается.

Валерий Айзенберг известен как создатель «Программы ESCAPE» и основатель одноименной галереи, работавшей по принципу artist-run space — выставочного пространства, которым руководят сами художники. В 2005 году программа представляла Россию на 51-й Венецианской биеннале.

С 1986-го по 1988 год Айзенберг был членом творческого объединения «Эрмитаж». Кроме того, занимался литературой. В 2014 году его роман «Квартирант» был номинирован на премию «НОС».

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