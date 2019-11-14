Умер художник Владимир Артыков

В Москве умер живописец, режиссер, художник-постановщик театра и кино Владимир Артыков. Информация об этом появилась на сайте Российской академии художеств, почетным членом которой он являлся.

Причина смерти не уточняется. Ему было 85 лет.

«Творчество В.А. Артыкова отличается большим разнообразием и широтой диапазона. Им создано около 20 художественных и документальных фильмов, эскизы декораций, живописные и монументальные произведения», — говорится в публикации.

Артыков родился в 1934 году в Ташкенте. Он был заслуженным деятелем искусств Туркменистана, членом Международной Академии творчества и членом Союза кинематографистов России. С работами художника можно ознакомиться в Третьяковской Галерее, в государственных музеях изобразительных искусств России, а также в частных коллекциях России, США, Англии, Норвегии, Венгрии, Турции.

В число наиболее известных работ Артыкова в качестве художника-постановщика входят такие картины, как «Восход над Гангом», «Бывает и так», «Служу отечеству», «Приключения Доврана», «Тайна забытой переправы» и «Ураган в долине».