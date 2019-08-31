Умер художник Сергей Ковальский

Умер российский художник и сооснователь арт-центра «Пушкинская, 10» Сергей Ковальский. Об этом сообщила куратор центра Юлия Рыбакова в Facebook.

Художник скончался на 72-м году жизни. Причина его смерти неизвестна.

Сергей Ковальский родился 1 августа 1948 года в Ленинграде. Он работал со звуком и цветом в изобразительном искусстве. В начале 80-х Ковальский стал одним из организаторов Товарищества экспериментального изобразительного искусства (ТЭИИ), в которое входили более ста «неофициальных» ленинградских художников.

Позже товарищество переросло в арт-центр «Пушкинская, 10». Пространство ориентировано на некоммерческое современное искусство. В арт-центре находятся 15 художественных галерей, концертная площадка, музыкальные клубы, студии звукозаписи, детский театр и творческие мастерские известных художников.

В арт-центре работает первый в России Музей нонконформистского искусства, где хранится коллекция живописи и графики ленинградского неофициального искусства 50-90-х годов XX века, коллекция современной художественной фотографии и другие ценные экспонаты.

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