Умер известный российский переводчик фильмов эпохи VHS

Известный российский автор переводов и озвучки фильмов Юрий Живов умер в Москве. Об этом в субботу, 24 августа, сообщает «Телеканал 360».

Живов скончался 22 августа. Ему был 61 год. Как рассказал телеканалу брат переводчика Андрей Живов, причиной смерти стала болезнь почек. Похороны состоятся 25 августа на Хованском кладбище в Москве.

Живов родился в Москве 9 мая 1958 года. Как пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК, он окончил школу в Праге, где работал его отец, а в 1975 году поступил на переводчика в Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Живов стажировался в ГДР, затем работал в общественной экологической организации при ООН ЮНЕП.

Заниматься переводами фильмов он начал в конце 80-х, а в 1993 году уволился из ЮНЕП, чтобы переводить кинокартины на видеокассетах для студий. Всего он озвучил более 1,3 тысячи фильмов. Среди них — «Общество» (1989), «Слепая Ярость» (1989), «Машина смерти» (1993), а также мультсериалы «Том и Джерри» и «Чип и Дейл» и многие другие картины.

