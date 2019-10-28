Умер художник Николай Касаткин

Российский художник Николай Касаткин скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщается на сайте галереи Pop/off/art.

Отмечается, что художник умер в субботу, 26 октября.

Николай Касаткин был одним из авторов, переосмысливающих в новом контексте традиционные формы отечественной живописи. Он писал картины в жанрах пейзаж, портрет, натюрморт, но излюбленным для Касаткина являлся психологический пейзаж. Свое последнее произведение «Начало» он закончил в декабре 2018 года.

Картины Касаткина хранятся в Пушкинском музее и Третьяковской галерее, а также американском музее Зиммерли и других культурных учреждениях.

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