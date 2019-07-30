Умер народный художник России Валерий Кокурин

Умер народный художник России и один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин. Информация об этом появилась на сайте Владимирского регионального отделения Союза художников России.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. Панихида состоится в Успенском соборе Княгинина монастыря 31 июля в 09:00», — говорится в сообщении.

Причина смерти не раскрывается. Кокурину было 88 лет.

Художник родился 11 декабря 1930 года во Владимире. В 1954 году он начал работать в реставрационных научно-производственных мастерских под руководством архитектора Александа Столетова. В 1957 году Кокурина приняли в Художественный фонд Союза художников РСФСР, а в 1960 году — в члены Союза художников СССР. В 2005 году живописца наградили золотой медалью Российской академии художеств.

Кокурин был участником как российских, так и зарубежных экспозиций. Его персональные выставки были организованы в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Муроме и других городах. Его работы находятся в собраниях Третьяковской галереи и Русского музея.

11 июля скончался художник Виктор Громыко. Ему было 96 лет.