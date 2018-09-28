Умер народный художник России Мюд Мечев

Народный художник России Мюд Мечев скончался в Москве. Об этом сообщил его друг, журналист Юрий Шлейкин, передает ТАСС.

Мечеву было 89 лет. Причина смерти, а также дата и место прощания с художником пока не раскрываются.

Мюд Мечев родился в 1929 году в семье художника. Родители назвали его Мюдом в честь праздника — Международного юношеского дня. Мечев прославился в 20 лет, став победителем Всесоюзного конкурса на иллюстрирование издания карело-финского эпоса «Калевала». С 1975-го по 1990 год Мечев создал более 400 гравюр к «Повести временных лет». Позже работал над иллюстрированием книг Нового Завета.

Работы художника находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, а также в Государственном музейно-выставочном центре «РОСИЗО». Звание народного художника России Мечев получил в 2000 году. В 2004-м он стал членом Российской академии художеств.

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