Умер народный художник Белоруссии Виктор Громыко

На 97-м году жизни скончался народный художник Белоруссии Виктор Громыко. Информация об этом появилась на сайте Белорусского союза художников.

Он умер 10 июля. Причина смерти художника не называется. Гражданская панихида пройдет 11 июля в Национальной академии наук Белоруссии.

Во время Великой Отечественной войны Громыко был членом подпольной партизанской организации Константина Заслонова. Многие из его работ посвящены теме войны: «Солдаты», «1941 год. Над Припятью», «Женщинам Великой Отечественной посвящается», «Песня о моем отряде». Его картины представлены в музеях России и Белоруссии, а Оршанская городская художественная галерея, расположенная в Витебской области, носит его имя.

Звания Народного художника Белоруссии Громыко удостоился в 1991 году.

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