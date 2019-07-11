Культура
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Путин не понял приглашение Терезы Мэй на переговоры по Донбассу
Замужняя Майли Сайрус заявила о сексуальном влечении к девушкам
Россияне набрали кредитов ради ипотеки
Ставшую информатором WADA бегунью обвинили в развале российской легкой атлетики
Раскрыты детали наступающей климатической катастрофы
Рада снова отказалась уволить Климкина
Представитель Зеленского допустил люстрацию команды Зеленского
Мужа сбежавшей с миллионами кассирши из Башкирии отправили под домашний арест
Кореянка не смогла пройти границу в Сочи из-за пластической операции
Мать убитой в Москве стюардессы рассказала о ее жизни
Новости партнеров

Умер народный художник Белоруссии Виктор Громыко

Перейти в «Мою Ленту»

На 97-м году жизни скончался народный художник Белоруссии Виктор Громыко. Информация об этом появилась на сайте Белорусского союза художников.

Он умер 10 июля. Причина смерти художника не называется. Гражданская панихида пройдет 11 июля в Национальной академии наук Белоруссии.

Во время Великой Отечественной войны Громыко был членом подпольной партизанской организации Константина Заслонова. Многие из его работ посвящены теме войны: «Солдаты», «1941 год. Над Припятью», «Женщинам Великой Отечественной посвящается», «Песня о моем отряде». Его картины представлены в музеях России и Белоруссии, а Оршанская городская художественная галерея, расположенная в Витебской области, носит его имя.

Звания Народного художника Белоруссии Громыко удостоился в 1991 году.

Ранее, в июне, стало известно о смерти карикатуриста Гильермо Мордилло. Ему было 86 лет.

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Умер художник Гильермо Мордилло
Умер создатель «Дамбо» Милтон Квон
Умер народный художник России Виталий Волович
Другие материалы рубрики
Культура00:05Сегодня

С особой жестокостью

Как живут маньяки, убийцы и преступники: главные книги недели
17:11Сегодня

Дима Билан стал кошмаром молодой чиновницы и явился ей в душе

18:04Сегодня

Замужняя Майли Сайрус заявила о сексуальном влечении к девушкам

15:12Сегодня

Кехман назвал Курентзиса Иудой

Культура00:05 7 июля

«Нехило так. Под чем он тока не был»

Жизнь после тюрьмы, наркотиков и ломок: продолжение «На игле» и «Порно» Ирвина Уэлша
12:1310 июля

Любители музыки перестанут следить за Лупу

16:09Сегодня

Рэпер LʼOne раскрыл стоимость ухода от Тимати

14:30Сегодня

Макаревич вспомнил свой первый психоделический трип

Культура00:06 1 июля

Странные дела, жара, июль

Лесбийская тюрьма, убийство Николая II и дворецкий Бэтмена — главные сериалы месяца
12:1210 июля

Объявлена программа кинофестиваля Strelka Film Festival by Okko

14:58Сегодня

Для создания нового «Короля Льва» привлекли «консультанта по ностальгии»

11:31Сегодня

Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой

Россия
Увеличилось число пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Мытищах
Взрыв и столб пламени высотой 50 метров: что известно о ЧП в Подмосковье
Восстановлена картина аварии на секретной подлодке
Что известно о пожаре, в котором погибли 14 офицеров-подводников
«С детства им отказывают в уме и будущем»
Как россиянок приучают быть хуже мужчин
Молодые дипломаты поставили рекорд
Путин отреагировал на предложение Зеленского
Названа доля женщин в МВД
Мошенники захотели нажиться на деле сестер Хачатурян
Все материалы
Мир
«Наркобароны убивали всех подряд»
 
Россия заметила наступательный кулак НАТО
Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером
Туск поспорил с Путиным о распаде СССР
Польская полиция объявила в розыск пятилетнего россиянина
«Грязные деньги здесь решают все»
Эта страна зарабатывает миллиарды на кокаине и героине. Она завалит наркотиками всю Европу
Россия открестилась от планов ядерного удара по США
Все материалы
Бывший СССР
Замахнулись на святое
Латвия и Литва хотят отделить свою церковь от РПЦ. Их вдохновил раскол на Украине
Хватит это терпеть
Молодежь бывших республик СССР протестует. Почему цензура и репрессии их больше не пугают?
Участники стихийной акции против телеканала «Рустави 2»«Дурак, мерзавец, хам и провокатор»
Ведущий «Рустави 2» обматерил Путина в прямом эфире. Его возненавидели даже грузины
Найдена первая жертва войны в Донбассе при Зеленском
Генпрокурор предостерег украинский телеканал от показа фильма о Донбассе
На двух стульях
В грузинских протестах появился украинский след. При чем тут Саакашвили?
Европейский суд снял санкции с Януковича и его команды
Все материалы
Экономика
Главный в семье
Как Рокфеллер придумал зарабатывать на нефти и стал первым долларовым миллиардером планеты
Предприятие «Тольяттиазот»С привкусом химикатов
СК продолжает расследование дел о хищениях на «Тольяттиазоте»
«Первый лучик надежды уже существует»
Россия слезает с нефтяной иглы и пытается обогнать Запад. Когда ей это удастся?
Компания «Россети» предотвратила последствия пожара на ТЭЦ-27
«Макдоналдсу» разжевали претензии из-за бургеров с антибиотиками
Volkswagen «Жук» перестали выпускать
Расходы на нацпроекты спрятали от россиян
Все материалы
Силовые структуры
«Нас такими делает система»
Полковник МВД — о деле Голунова, пытках и отморозках на службе
Аиша в больнице«Врачи несли ей шоколадки и плакали»
Семилетняя девочка едва не погибла от истязаний в семье. Ее история потрясла всю Россию
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Мать убитой в Москве стюардессы рассказала о ее жизни
Начальника омского главка МВД задержали за драку с машинистом в московском метро
Подполковник ФСБ восемь лет прикидывался преподавателем ради зарплаты
Ущерб от пожара на подмосковной ТЭЦ достиг 150 миллионов рублей
Все материалы
Наука и техника
Коллективизация на Украине. Кулака и его жену выселяют из деревни. Репродукция с фотографии 1929 года «Остров стал огромной душегубкой»
Как Сталин разорил миллионы людей и отправил их выживать в Сибирь
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
Высшие существа
По всей Земле находят странные вытянутые черепа. Кому они принадлежат?
В Норвегии заявили о повреждении отсека К-278 «Комсомолец» с ядерными торпедами
Названа смертельная опасность натуральных соков
Радиоактивное облако с цезием-137 над К-278 «Комсомолец» попало на видео
Радиация затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец» в 800 тысяч раз превысила норму
Все материалы
Спорт
Виталий МуткоCAS отменил пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад
Бывший министр полностью оправдан. Станет ли легче российским спортсменам?
Ставшую информатором WADA бегунью обвинили в развале российской легкой атлетики
Чемпион UFC захотел драться с чемпионками UFC
МОК в ответ на отмену наказания Мутко напомнил о своих правах
Боксер Денис Лебедев ушел из спорта
Мутко отреагировал на отмену пожизненного наказания
Пожизненное наказание Мутко отменено
Все материалы
Культура
С особой жестокостью
Как живут маньяки, убийцы и преступники: главные книги недели
«Нехило так. Под чем он тока не был»
Жизнь после тюрьмы, наркотиков и ломок: продолжение «На игле» и «Порно» Ирвина Уэлша
Русские не спасают
Злой СССР, монстры и восьмидесятые как фетиш: «Очень странные дела» перестали удивлять
Дима Билан стал кошмаром молодой чиновницы и явился ей в душе
Замужняя Майли Сайрус заявила о сексуальном влечении к девушкам
Кехман назвал Курентзиса Иудой
Рэпер LʼOne раскрыл стоимость ухода от Тимати
Все материалы
Интернет и СМИ
«Узнавать про эти ужасы невыносимо»
Сыщица покопалась в сети и раскрыла насильников. За это ее преследуют по всему миру
«Мы обязаны что-то изменить»
Эти люди рискуют жизнью, чтобы очистить интернет от ненависти. Их становится все больше
«Рустави 2» остановил вещание после брани в адрес Путина
Ведущий обматерил российского президента в прямом эфире и спровоцировал протесты
В РПЦ увидели христианскую мученицу в рекламе шаурмы и оскорбились
Сын Алибасова раскрыл инсценировку шоу на Первом канале
Rambler Group профинансирует киносериал «Бендер»
Шаурму прорекламировали с помощью христианской мученицы
Все материалы
Ценности
Пребывание президента Республики Индия Сарвепалли Радхакришнана в СССР с визитом доброй воли, 1964.Красный шик
Как в СССР пытались собирать кабриолеты и кому они были нужны
Микела Рокко Ди ТоррепадулаЛюбимая женщина фюрера
Ее почитали фараоны, ею восхищался Гитлер: жизнь и смерть царицы Нефертити
Короче некуда
Кто придумал мини-юбки и зачем женщины принялись их носить
Королева рассказала о своих алкогольных пристрастиях
Кореянка не смогла пройти границу в Сочи из-за пластической операции
В России Bugatti и Tesla забыли признать роскошью
В Москве поймали воровавших дорогую одежду из магазинов бандитов
Все материалы
Путешествия
Тихие охотники
Эти люди рискуют жизнью, чтобы найти гриб, который лечит от всех болезней
Ничего не жалко
Чудо света, пляжи и крупнейшие тусовки: чем заняться на самом дорогом курорте Турции
Пей, молись, смотри
Вино и уличные гонки: неожиданная сторона Азербайджана
В Чечне придумали развлечение для французских детей
Желание пилота выпить во время полета привело к скандалу на борту
Женщина прокатилась на багажной ленте в аэропорту и попала на видео
Уронившему внучку с борта круизного лайнера деду нашли оправдание
Все материалы
Из жизни
«Русский дух сохранился повсюду»
История россиян о жизни в Германии
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Больше чем сестра
Смертельно больной британец подружился с незнакомкой. Ее кровь подарила ему новую жизнь
Женщина переехала в старый дом и испугалась проклятия
Мать разглядела слезы в глазах «покойного» сына и спасла его от кремации заживо
Мертвая женщина помогла родиться ребенку в США
Женщина нашла потерянный 75 лет назад кошелек
Все материалы
100 лет роскоши: вспоминаем знаковые модели Bentley
От легендарных спорткаров до ультрароскошных купе по цене самолета
Конкуренты первого электрического MINI
Батарейные ситикары, которые уже продаются или появятся в ближайшее время
Тест самого крутого кроссовера Audi
В Q8 запихнули царь-дизель с тягой в 900 Нм и супершасси с электромеханическими стабилизаторами
25 самых популярных автомобилей России
Названы самые продаваемые модели июня 2019 года
Bugatti за 100 миллионов рублей не попал под налог на роскошь
«Яндекс» превратил Hyundai Sonata в беспилотник
Renault избавила первых покупателей «Арканы» от походов к дилеру
Все материалы
Дом
Ближе к народу
Почему районы Москвы рискуют превратиться в гетто для бедняков
«Готова торговаться, но сил больше нет»
Россиянка купила жилье в Москве. Теперь от него не избавиться
Под колпаком
Это здание спасет Россию и мир от радиации: тайна саркофага над Чернобыльской АЭС
На Камчатке «расплавился» многоквартирный дом
В Москве вскроют ядерный могильник
Названа лучшая профессия для покупки жилья
Названы регионы России с дешевеющими квартирами
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинДешевые дороги и доступные лекарства
Что ждет россиян в ближайшие годы
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Минсельхоз отчитался об экспорте зерна
В российском регионе отремонтируют пять домов культуры за год
Робототехнику захотели внедрить в самолето- и судостроение
Cоглашения по производительности труда досрочно захотели заключить 10 регионов
Все материалы